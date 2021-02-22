Лукашенко конспектировал выступление Путина (ВИДЕО)https://racurs.ua/n150767-lukashenko-konspektiroval-vystuplenie-putina-video.htmlРакурс
Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, и президент страны-агрессора Владимир Путин провели встречу в Сочи. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщают СМИ Беларуси и РФ.
В ходе пресс-конференции Лукашенко конспектировал выступление Путина. Белорусский правитель записывал слова российского коллеги, когда тот рассказывал об общей культуре и языке, которые объединяют народы. Путин также похвалил качество белорусских продуктов. Этот момент Лукашенко также зафиксировал в блокноте.
В свою очередь, сам Лукашенко во время встречи с Путиным заявил, что:
большинство «Дорожных карт» по различным направлениям сотрудничества России и Беларуси готовы к подписанию (из 33 осталось шесть-семь);
Беларусь компенсирует падение потребления российского газа после ввода АЭС за счет развития химического производства;
в Беларуси к осени появится собственная вакцина от коронавируса.
Лукашенко также обратил внимание на то, что «серьезные переговоры» проходят «в обычной одежде». По его мнению, это свидетельствует о том, что стороны вполне могут «в любой форме обсуждать… серьезные проблемы».
Диктатор добавил, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной.
Самая эффективная вакцина — это российская. Это признано во всем мире, как бы там кто-то ни троллил ее, — заявил Лукашенко.