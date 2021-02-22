Лукашенко ретельно конспектував виступ Путіна — відео — новини світу

https://racurs.ua/ua/n150767-lukashenko-retelno-konspektuvav-vystup-putina-video.html

Ракурс

Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, і президент країни-агресора Володимир Путін провели зустріч у Сочі. Про це в понеділок, 22 лютого, повідомляють ЗМІ Білорусі та РФ.

Під час прес-конференції Лукашенко конспектував виступ Путіна. Білоруський правитель записував слова російського колеги, коли той розповідав про спільну культуру і мову, які об'єднують народи. Путін також похвалив якість білоруських продуктів. Цей момент Лукашенко також зафіксував у блокноті.

Водночас сам Лукашенко під час зустрічі з Путіним заявив, що:

більшість «Дорожніх карт» за різними напрямками співпраці Росії і Білорусі готові до підписання (із 33 залишилося шість-сім);

Білорусь компенсує падіння споживання російського газу після запуску АЕС за рахунок розвитку хімічного виробництва;

у Білорусі до осені з’явиться власна вакцина від коронавіруса.

Найефективніша вакцина — це російська. Це визнано в усьому світі, як би там хтось не тролив її, — заявив Лукашенко.



Диктатор також звернув увагу на те, що «серйозні переговори» проходять «в звичайному одязі». На його думку, це свідчить про те, що сторони цілком можуть «в будь-якій формі обговорювати … серйозні проблеми».

Він додав, що фінансова допомога, яку Москва надала Мінську, була своєчасною і важливою.