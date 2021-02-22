Курс біткоїна. Фото: iz.ru

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Ракурс

Курс біткоїна почав падати у понеділок, 22 лютого, на 6,5% до 53 тис. 604 дол.

Криптовалюта падає після досягнення історичного максимуму на вихідних. Про це свідчать дані на ресурсі Coindesk.

У неділю вартість найпопулярнішої криптовалюти у світі виросла до рекордних 58 тис. 354 дол., в результаті чого тижневий приріст склав близько 20%.

Ринкова капіталізація біткоїна перевищила 1 трлн дол. Криптовалюта почала дорожчати після того, як декілька великих компаній заявили, що почнуть використовувати її як платіжний засіб.

Минулого тижня Ілон Маск повідомив, що створений ним виробник електромобілів Tesla купив біткоїнів на 1,5 млрд дол. і в майбутньому почне приймати цю криптовалюту для оплати машин.

Mastercard також планує дозволити власникам своїх карт операції в деяких криптовалютах, а найбільша у світі компанія з управління активами BlackRock вивчає можливі способи роботи з біткоїном.

Деякі експерти вважають, що біткоїн — це інструмент для ринкової спекуляції, а не справжня валюта.

Відомий економіст і критик криптовалюти Нуріель Рубіні попереджає, що в біткоїна немає практичного застосування і його не можна розглядати як надійну інвестицію.

З біткоїном пов’язані високі ризики, йому не місце в портфоліо серйозних інвесторів. Можливо, засновник Tesla Ілон Маск і готовий ризикнути заради біткоїна, але це не означає, що ви повинні робити те ж саме, — написав Рубіні у своїй колонці для Financial Times.

Нагадаємо, науковці встановили, що майнінг біткоїнів потребує стільки ж електроенергії, скільки щороку споживає вся Україна.