Курс биткоина. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/n150766-kurs-bitkoina-nachal-padat-posle-dostijeniya-istoricheskogo-maksimuma-infografika.html

Ракурс

Курс биткоина начал падать в понедельник, 22 февраля, на 6,5% до 53 тыс. 604 тыс. долл.

Криптовалюта падает после достижения исторического максимума на выходных. Об этом свидетельствуют данные на ресурсе Coindesk.

В воскресенье стоимость самой популярной криптовалюты в мире выросла до рекордных 58 тыс. 354 долл., в результате чего недельный прирост составил около 20%.

Рыночная капитализация биткоина превысила 1 трлн долл. Криптовалюта начала дорожать после того, как несколько крупных компаний заявили, что начнут использовать ее в качестве платежного средства.

На прошлой неделе Илон Маск сообщил, что созданный им производитель электромобилей Tesla купил биткоины на 1,5 млрд долл. и в будущем начнет принимать эту криптовалюту для оплаты своих машин.

Mastercard также планирует разрешить держателям своих карт операции в некоторых криптовалютах, а крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock изучает возможные способы работы с биткоином.

Некоторые эксперты считают, что биткоин — это в большей степени инструмент для рыночной спекуляции, а не настоящая валюта.

Известный экономист и критик криптовалют Нуриэль Рубини предупреждает, что у биткоина нет явного практического применения и его нельзя рассматривать как надежную инвестицию.

С биткоином связаны высокие риски, ему не место в портфолио серьезных институциональных инвесторов. Возможно, основатель Tesla Илон Маск и готов рискнуть ради биткоина, но это не значит, что вы должны делать то же самое, — написал Рубини в своей колонке для Financial Times.

Напомним, ученые установили, что майнинг биткоинов требует столько же электроэнергии, сколько ежегодно потребляет вся Украина.