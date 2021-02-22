Беленюк. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/ua/n150765-pahvy-pidskajut-nespodivanyy-talant-z-vynuhuvannya-koronavirusu-vidkryv-u-sobi-sluga.html

Ракурс

Жан Беленюк, народний обранець від «Слуги народу» та спортсмен, виявив у себе здатність визначати людей, що перехворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19 за запахом їхнього тіла.

Своїм «дивовижним» відкриттям нардеп вирішив поділитися у соцмережах. Про це стало відомо з допису нардепа на Facebook.

Згідно зі спостереженнями «слуги народу», у перехворілих на коронавірус спостерігається специфічний запах із пахв, який нагадує запах часнику.

Спочатку, у себе помітив специфічний запах пахв, потім (займаюся контактним видом спорту, з рясним потовиділенням в процесі) почав помічати у своїх спаринг — партнерів, які перехворіли ковідом, такий же запах. Мені він чомусь нагадує часник… Друзі, може у когось теж такі вміння з’явилися? Тому як, якщо це унікальна здатність, відразу ж подаю свою кандидатуру в шоу «Україна має талант», — заявив Беленюк.



У соцмережах Беленюку запропонували змінити на посаді очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова завдяки такому незвичайному таланту. Інші користувачі пожартували про перетворення коронавірусних хворих на вурдалаків.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у «Слузі народу» публічно почубилися нардепи — спочатку Єлизавета Богуцька відреагувала на заяву Олександра Качури щодо тестування українців російською вакциною, а у відповідь «слуга» пообіцяв подати позов до суду, оскільки колега назвала його «тупим чоботом».