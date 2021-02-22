Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Беленюк. Фото: Сегодня

Пахви підкажуть — несподіваний талант з винюхування коронавірусу відкрив у собі «слуга»

22 лют 2021, 15:14
999

Жан Беленюк, народний обранець від «Слуги народу» та спортсмен, виявив у себе здатність визначати людей, що перехворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19 за запахом їхнього тіла.

Своїм «дивовижним» відкриттям нардеп вирішив поділитися у соцмережах. Про це стало відомо з допису нардепа на Facebook.
Допис Беленюка. Скріншот: FacebookЗгідно зі спостереженнями «слуги народу», у перехворілих на коронавірус спостерігається специфічний запах із пахв, який нагадує запах часнику.

Спочатку, у себе помітив специфічний запах пахв, потім (займаюся контактним видом спорту, з рясним потовиділенням в процесі) почав помічати у своїх спаринг — партнерів, які перехворіли ковідом, такий же запах. Мені він чомусь нагадує часник… Друзі, може у когось теж такі вміння з’явилися? Тому як, якщо це унікальна здатність, відразу ж подаю свою кандидатуру в шоу «Україна має талант», — заявив Беленюк.


У соцмережах Беленюку запропонували змінити на посаді очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова завдяки такому незвичайному таланту. Інші користувачі пожартували про перетворення коронавірусних хворих на вурдалаків.

Реакція соцмереж. Скріншот: Facebook

Реакція соцмереж. Скріншот: Facebook
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у «Слузі народу» публічно почубилися нардепи — спочатку Єлизавета Богуцька відреагувала на заяву Олександра Качури щодо тестування українців російською вакциною, а у відповідь «слуга» пообіцяв подати позов до суду, оскільки колега назвала його «тупим чоботом».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів