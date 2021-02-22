Беленюк. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/n150765-podmyshki-podskajut-neojidannyy-talant-vynuhivaniya-koronavirusa-otkryl-v-sebe-sluga.html

Ракурс

Жан Беленюк, народный избранник от «Слуги народа» и спортсмен, обнаружил у себя способность определять людей, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 по запаху тела.

Своим «удивительным» открытием нардеп решил поделиться в соцсетях. Об этом стало известно из сообщения нардепа на Facebook.

Согласно наблюдениям «слуги народа», у переболевших коронавирусом наблюдается специфический запах из подмышек, напоминающий запах чеснока.

Вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным подвыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг-партнеров, которые переболели ковидом, такой же запах. Мне он почему-то напоминает чеснок… Друзья, может у кого-то тоже такие умения появились? Потому как если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу «Україна має талант», — заявил Беленюк.

В соцсетях Беленюку предложили сменить на посту главы Министерства здравоохранения Максима Степанова благодаря такому необычному таланту. Другие пользователи пошутили о превращении коронавирусных больных в вампиров.







Напомним, ранее мы сообщали, что в «Слуге народа» публично поссорились нардепы — сначала Елизавета Богуцкая отреагировала на заявление Александра Качуры по поводу вакцинации украинцев российской вакциной, а в ответ «слуга» пообещал подать иск в суд, поскольку коллега назвала его «тупым ботинком».