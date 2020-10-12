На Богуцкую подал в суд коллега-«слуга» из-за «тупого ботинка»

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В «Слуге народа» публично повздорили нардепы — сначала Елизавета Богуцкая отреагировала на заявление Александра Качуры о тестировании украинцев российской вакциной, а в ответ «слуга» пообещал подать иск в суд, поскольку коллега назвала его «тупым ботинком».

Перепалка «слуг» происходила на страницах в Фейсбук.

Вчера Елизавета написала оскорбительный пост о мне. Подаю иск в суд! А выигранные по решению суда средства передам организациям переселенцев из аннексированного Россией Крыма. Хоть такая польза будет от «деятельности» Елизаветы для крымчан, — заявил он.

Богуцкая 11 октября прокомментировала заявление Качуры о вакцинации от коронавируса препаратом страны-агрессора.

Мне плевать, что там себе решил уколоть Качура, но говорить о том, что он заботится о здоровье украинской нации — это уже слишком. Это же надо быть тупым ботинком, чтобы на украинцах тестировать российский медицинский полуфабрикат! — написала Богуцкая.

Также она пообещала прийти на заседание суда и «послушать, какие конкретно слова, прочитанные на ее странице, оскорбили нардепа». «Слуга» добавила, что не собирается подавать встречный иск.

Напомним, ранее Богуцкая назвала эпидемию коронавируса паникой и «коронаробесием».