На Богуцьку подав до суду колега-«слуга» через «тупого чобота»

https://racurs.ua/ua/n145047-na-bogucku-podav-do-sudu-kolega-sluga-cherez-tupogo-chobota.html

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У «Слузі народу» публічно почубилися нардепи — спочатку Єлизавета Богуцька відреагувала на заяву Олександра Качури щодо тестування українців російською вакциною, а у відповідь «слуга» пообіцяв подати позов до суду, оскільки колега назвала його «тупим чоботом».

Перепалка «слуг» точилася на сторінках у Фейсбук.

Вчора Єлизавета написала образливий пост щодо мене. Подаю позов до суду! А виграні за рішенням суду кошти передам організаціям переселенців з анексованого Росією Криму. Хоч така користь буде від «діяльності» Єлизавети для кримчан, — заявив він.

Богуцька у дописі 11 жовтня прокоментувала заяву Качури щодо вакцинування від коронавірусу препаратом країни-агресора.

Мені плювати, що там собі вирішив вколоти Качура, але говорити про те, що він піклується про здоров’я української нації — це вже занадто. Це ж треба бути тупим чоботом, щоб на українцях тестувати російський медичний напівфабрикат! — написала Богуцька.

Також вона пообіцяла прийти на засідання суду та «послухати, які конкретно слова, прочитані на її сторінці, образили нардепа». «Слуга» додала, що не збирається подавати зустрічний позов.

Нагадаємо, раніше Богуцька назвала епідемію коронавірусу панікою та «коронаробіссям».