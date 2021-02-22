Венедіктова обіцяє кримінал через “злив” про підозру екс-посадовцю "ПриватБанка"

https://racurs.ua/ua/n150768-venediktova-obicyaie-kryminal-cherez-zlyv-pro-pidozru-eks-posadovcu-pryvatbanka.html

Ракурс

Ірина Венедіктова, генеральний прокурор, у так званій справі «ПриватБанку», обіцяє розібратися зі зливами інформації про підписані нею підозри.

Іноді чіткі плани правоохоронців «зливаються», що стане темою, я впевнена, окремого розслідування цього разу. Коло осіб, що були проінформовані про кількість підозр, підписаних мною, дуже вузьке. Це не завадило пану, який в той час працював першим заступником голови правління «ПриватБанку», в якийсь дивовижний спосіб замовити чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі, — зазначила генпрокурор.

За її словами, завдяки спільним діям правоохоронців, літак здійснив посадку в аеропорту Борисполя.

Раніше сьогодні стало відомо, що топ-фігурант справи «ПриватБанку» хотів втекти з України. Національне антикорупційне бюро України розпорядилося посадити в аеропорту «Бориспіль» літак, у салоні якого перебував колишній перший заступник глави «ПриватБанку» Володимир Яценко. Генпрокурор погодила повідомлення про підозру Яценку у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський заплатить «ПриватБанку», оскільки його фірма «Агротермінал» програло судовий позов. Господарський суд Одеської області задовольнив позов «ПриватБанку» і прийняв рішення про стягнення із цієї компанії 1 млрд грн.