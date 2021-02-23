Стерненка з боями вивезли до СІЗО в Одесі

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Сергія Стерненка, активіста й колишнього лідера «Правого сектора» Одеси, 23 лютого після оголошення вироку суду з боями вивезли з будівлі Приморського райсуду міста до СІЗО.

Перед цим прихильники Стерненка намагалися заблокувати рух транспорту біля виїзду з території суду. Також сталося кілька сутичок з правоохоронцями.

Прихильники активіста палили фаєри та намагалися перешкодити поліцейському автозаку доставити Стерненка до СІЗО.

Нагадаємо, сьогодні Приморський суд Одеси відправив Стерненка за ґрати на сім років та три місяці з конфіскацією половини майна. Його взяли під вартою у залі суду. Йдеться про вирок у справі щодо викрадення депутата міськради Одеси Сергія Щербича, слідство у якій велося з 2015 року. За версією обвинувачення, Стерненко разом з двома іншими особами викрав Щербича, а потім утримував у підвалі, щоб заволодіти грошима у розмірі 300 грн. Стерненко та його захист заявляв, що справа сфабрикована й є політично мотивованою. Адвокати Стерненка подаватимуть апеляцію.

Напередодні оголошення вироку суду Стерненко на власній Телеграм-сторінці зазначив, що через тиск з боку заступника голови Офісу президента Олега Татарова, генпрокурора Ірини Венедіктової та мера Одеси Геннадія Труханова, відомого проросійськими поглядами, його можуть «закрити на вісім років». Також активіст закликав усіх небайдужих приїхати до Одеси.