Вакцина от коронавируса. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150808-pervaya-partiya-vakciny-ot-koronavirusa-pribyla-v-ukrainu.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса производителя Oxford/AstraZeneca (Covidshield) прибыла в Украину. Первая партия вакцины была доставлена с индийского производства Serum Institute India.

Груз в столичный аэропорт «Борисполь» доставил самолет Турецких авиалиний. Об этом сообщает «Суспільне».



Сообщается, что в первой партии поступило 500 тыс. доз вакцины от коронавирусной болезни. Борт с вакцинами вылетел из Мумбая 22 февраля и добрался до Киева с остановкой в Стамбуле. Вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) зарегистрировали для экстренного использования в Украине 23 февраля.

Украина закупила оксфордскую вакцину, которую по лицензии производят в Индии, чтобы помочь странам с низким и средним уровнем дохода. Вакцина Covishield вводится внутримышечно — две дозы по 0,5 мг с интервалом в 28 дней.

Разработчики утверждают, что эта вакцина приводит не только к появлению антител против коронавируса, но и к появлению Т-лимфоцитов, которые могут сыграть решающую роль в борьбе с COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцину против COVID-19 Covishield 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине. Вакцину одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.