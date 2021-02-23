Вакцину Covishield от AstraZeneca зарегистрировали, ее везет в Украину министр Степанов

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Вакцину против COVID-19 Covishield 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине.

Вакцина совместно разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Она предназначена для экстренного применения.

Вакцину одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Эта вакцина Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное название Covishield. Итак, вакцина, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована.

В Минздраве напомнили, что в Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней.

Ранее Киев получил информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцин от COVID-19, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США), которые производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Министр здравоохранения Максим Степанов в эти дни находился в Индии, где договаривался о новых поставках и контролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) на заводе-изготовителе в индийском городе Пуне.

Прибытие в Украину самолета с вакциной от COVID-19 ожидается в ближайшие часы. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

Министерство здравоохранения запустит кампанию вакцинации после того, как вакцина от коронавируса будет доставлена ​​в Украину.

Стоит отметить, что первая партия AstraZeneca объемом 500 тыс. доз будет доставлена ​​в следующие регионы: Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

Первые прививки сделают медицинским работникам, находящимся на передовой борьбы с коронавируса. Это персонал COVID-стационаров, работники лабораторий, мобильных бригад и экстренных бригад медицинской помощи.

На первом этапе иммунизации будут использоваться вакцины AstraZeneca и Pfizer (ее ожидают в стране в начале марта).

Прививки будут делать мобильные медицинские бригады на первом этапе вакцинации медиков и военных. Они будут работать в выездном режиме в специально оборудованных местах. В дальнейшем откроются стационарные пункты прививок при амбулаториях.

После прохождения полного курса (две дозы с интервалом 21−28 суток) данные о прививках будут вносить в единый реестр вакцинированных.