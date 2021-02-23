Индексацию пенсий в Украине анонсировал Кабмин. Фото: Главком

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Индексация пенсий в Украине будет проведена с 1 марта 2021 года.

Соответствующее решение 22 февраля принял Кабинет министров Украины. Пенсии будут повышены для около 8 млн украинцев, в среднем размер выплаты вырастет на 308 грн. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Кроме того, вырастет и минимальная пенсионная выплата до уровня 2 тыс. 200 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж — 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

В министерстве отметили, что правительством утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленная от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавших году, который является предыдущим относительно года, в котором проводится увеличение (5% + 17%) / 2).

Как известно, в июле 2021 года в Украине пересчитают минимальную и максимальную пенсии.

Напомним, 17 февраля Кабинет министров расширил перечень услуг, которые граждане Украины смогут получить в Центрах предоставления административных услуг. В частности, ЦПАУ смогут пересчитывать пенсии и назначать социальную помощь неработающему лицу.