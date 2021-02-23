Індексацію пенсій в Україні анонсував Кабмін. Фото: Главком

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Індексація пенсій в Україні буде проведена з 1 березня 2021 року.

Відповідне рішення 22 лютого прийняв Кабінет міністрів України. Пенсії будуть підвищені для близько 8 млн українців, у середньому розмір виплати зросте на 308 грн. Мінімальний розмір підвищення встановлений на рівні 100 грн. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Крім того, зросте й мінімальна пенсійна виплата до рівня 2 тис. 200 грн особам, які мають тривалий страховий стаж — 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

У міністерстві зазначили, що урядом затверджено показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера на рівні 11%, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення в порівнянні з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (5% + 17%) / 2).

Як відомо, у липні 2021 року в Україні перерахують мінімальну і максимальну пенсії.

Нагадаємо, 17 лютого Кабінет міністрів розширив перелік послуг, які громадяни України зможуть отримати у Центрах надання адміністративних послуг. Зокрема, ЦНАПи зможуть перераховувати пенсії та призначати соціальну допомогу непрацюючій особі.