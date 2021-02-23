На фронті нове загострення — бойовики накрили вогнем позиції ЗСУ, є втрати

https://racurs.ua/ua/n150794-na-fronti-nove-zagostrennya-boyovyky-nakryly-vognem-pozyciyi-zsu-ie-vtraty.html

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Війна на Донбасі минула фазу перемир’я. Другий день поспіль є втрати у Збройних силах України.

Уранці 23 лютого о 7.00 окупанти почали обстріли відразу на кількох напрямках. Поблизу Світлодарська загинув один та був поранений ще один військовослужбовець ЗСУ.

Окупанти накрили позиції ООС вогнем 120-мм артилерії. Прес-центр штабу операції Об'єднаних сил повідомив, що у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

На обстріли противника українські воїни давали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що 22 лютого внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинув боєць 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, старший солдат Сергій Петраускас, ще один воїн отримав осколкові поранення.

Троє військовослужбовців загинули в неділю, 14 лютого, поблизу Новолуганського в Бахмутському районі Донецької області. Це сталося внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Троє українських військових одного з підрозділів 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського 20 лютого загинули під час пожежі в бліндажі.

22 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.