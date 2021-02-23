Троє бійців ЗСУ загинули унаслідок пожежі на Донбасі. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150791-troie-biyciv-zsu-zagynuly-unaslidok-pojeji-na-donbasi.html

Ракурс

Троє українських військових одного з підрозділів 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського стали жертвами пожежі на Донбасі.

Пожежа сталася 20 лютого, але виявили тіла загиблих лише 22 лютого, під час завершення робіт по розборці конструкції бліндажу. Фахівці вважають, що двоє бійців перебували в бліндажі під час пожежі. Ідентифікацію тіл проведуть після ДНК експертизи. Про це повідомили на сторінці 58 ОМПБр у Facebook.

Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не змогли.

За фактом смертельної пожежі військова служба правопорядку ЗС України проводить перевірку. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як відомом, ОМПБр — військове з'єднання мотопіхотних військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Базується у місті Конотоп Сумської області.

Нагадаємо, 22 лютого внаслідок здійсненого бойовиками обстрілу позицій 72-ї бригади поблизу Авдіївки було поранено двох українських військових, один з яких помер під час надання медичної допомоги. У загиблого Сергія Петраускаса залишилися мати, дружина, дві доньки та син.