Збройні сили зазнали втрат на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n150770-zbroyni-syly-zaznaly-vtrat-na-donbasi.html

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Війна на Донбасі забрала життя одного український військовослужбовця на Донбасі. Ще один 22 лютого отримав поранення у результаті обстрілу російських збройних формувань біля шахти «Бутівка».

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на брифінгу в Києві.

Ворог завдав удару поблизу Авдіївки по позиціям 72-ї бригади «Чорних запорожців». Бойовики здійснили два постріли із протитанкового гранатомета по спостережному посту ОМБР.

У нас був важко поранений. Під час надання медичної допомоги помер один військовослужбовець, другий поранений, — розповів Хомчак.

За його словами, ситуація в зоні операції Об'єднаних сил є сьогодні контрольованою — різких змін там не відбувається.

Ознак створення наступальних угруповань противника теж не виявлено, — сказав Хомчак.

Багато людей сьогодні сумніваються в тому, що це виконується, але я хочу підкреслити сьогодні всім, що це виконується в основному Збройними силами України, і, на жаль, не повною мірою воно виконується … збройними формуваннями Російської Федерації, які перебувають на непідконтрольній території", — сказав головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, провокаційні обстріли українських позицій і населених пунктів окупанти здійснюють, як правило, під час засідань тристоронньої контактної групи, а нині — після рішень РНБО щодо санкцій на певних громадян і юросіб.

У неділю, 14 лютого, біля Новолуганського на міні підірвалися троє військових ООС.