Стародавні турецькі лазні виявили в Іспанії під час ремонту бару. Фото: The Guardian

https://racurs.ua/ua/n150769-starodavni-turecki-lazni-vyyavyly-v-ispaniyi-pid-chas-remontu-baru-foto.html

Ракурс

В іспанській Севільї під час проведення ремонту в одному з барів були виявлені залишки турецьких лазень XII ст.

Робітники під час роботи в «Пивоварні Хіральда», яка розташована біля Севільського кафедрального собору, натрапили на давню споруду, коли зняли шар штукатурки зі склепінчастої стелі. Після виявлення знахідки до закладу запросили археолога, який підтвердив її унікальність. Про це повідомляє The Guardian.

За словами вченого, залишки лазень добре збереглися. На білому вапняному тлі вигравірувані геометричні візерунки, а у стелі виконані отвори у формі восьмикутних зірок. Експерти вважають, що знайдені лазні — вишуканий зразок архітектури XII ст. У ті часи династія Альмохадів правила більшою частиною території, яка зараз входить до складу Іспанії та Португалії.

Археолог Альваро Хіменес розповів, що у знайдених у «Хіральді» лазнях збереглося більше елементів орнаменту, ніж у всіх виявлених раніше лазнях на Піренейському півострові.

Власники бару розповіли, що вирішили зробити ремонт під час локдауну через пандемію коронавірусу влітку 2020 року. Сам же ж заклад відчинив свої двері ще в 1923 році. Бар знову запрацює у березні.

Нагадаємо, група американських і єгипетських археологів відкопала на території стародавнього єгипетського міста Абідос найдавнішу пивоварню у світі. Вона належала до часів фараона Нармера, який правив наприкінці XXXII ст. до н.е.