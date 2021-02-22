Древние турецкие бани обнаружили в Испании во время ремонта бара. Фото: The Guardian

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Ракурс

В испанской Севилье во время проведения ремонта в одном из баров были обнаружены остатки турецких бань XII в.

Рабочие во время работы в «Пивоварне Хиральда», которая расположена возле Севильского кафедрального собора, наткнулись на древнее сооружение, когда сняли слой штукатурки со сводчатого потолка. После обнаружения находки в заведение пригласили археолога, который подтвердил ее уникальность. Об этом сообщает The Guardian.

По словам ученого, остатки бань хорошо сохранились. На белом известковом фоне выгравированы геометрические узоры, а в потолке выполнены отверстия в форме восьмиугольных звезд. Эксперты считают, что найденные бани — изысканный образец архитектуры XII века. В те времена династия Альмохадов правила большей частью территории, которая сейчас входит в состав Испании и Португалии.

Археолог Альваро Хименес рассказал, что в найденных в «Хиральде» банях сохранилось больше элементов орнамента, чем во всех обнаруженных ранее банях на Пиренейском полуострове.

Владельцы бара рассказали, что решили сделать ремонт во время локдауна из-за пандемии коронавируса летом 2020 года. Само же заведение открыло свои двери еще в 1923 году. Бар снова заработает в марте.

Напомним, группа американских и египетских археологов откопала на территории древнего египетского города Абидос древнейшую пивоварню в мире. Она принадлежала к временам фараона Нармера, правившего в конце XXXII в. до н. э.