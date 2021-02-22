Вооруженные силы понесли потери на Донбассе

https://racurs.ua/n150770-voorujennye-sily-ponesli-poteri-na-donbasse.html

Ракурс

Война на Донбассе унесла жизнь одного украинского военнослужащего на Донбассе. Еще один 22 февраля получил ранения в результате обстрела российских вооруженных формирований возле шахты «Бутовка».

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на брифинге в Киеве.

Враг нанес удар вблизи Авдеевки по позициям 72-й бригады «Черных запорожцев». Боевики произвели два выстрела из противотанкового гранатомета по наблюдательном посту ОМБР.

У нас был тяжело раненый. Во время оказания медицинской помощи скончался один военнослужащий, второй ранен, — рассказал Хомчак.

По его словам, ситуация в зоне операции Объединенных сил сегодня остается контролируемой — резких изменений там не происходит.

Признаков создания наступательных группировок противника также не обнаружено, — сказал Хомчак.



По его словам, провокационные обстрелы украинских позиций и населенных пунктов оккупанты осуществляют, как правило, во время заседаний трехсторонней контактной группы, а ныне — после решений СНБО о санкциях против определенных граждан и юрлиц.

В воскресенье, 14 февраля, возле Новолуганского на мине подорвались трое военных ООС.