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Война на Донбассе продолжается, фото: «24 канал»

У боевиков серьезные потери в районе Горловки — СМИ

21 фев 2021, 14:09
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Российско-террористические войска в сутки понесли ощутимые потери, в основном в районе расположенного неподалеку Горловки поселка Зайцево.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Анатолий Цаплиенко.

По его информации, у боевиков за сутки погибли десять человек, еще трое ранены. Цаплиенко отмечает, что террористы понесли потери настолько глубоко в тылу, что опасаются, что против них работает группа неизвестных партизан.

Хотелось бы верить, что сопротивление местных реально существует, — отмечает журналист.

В подтверждение своих слов Цаплиенко опубликовал сообщение одного из аккаунтов сепаратистов в Твиттере.


Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак считает, что обострение ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил, которое наблюдается в последние дни, может быть связанным с недавним решением СНБО о введении санкций.

Источник: Ракурс


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