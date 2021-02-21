Ракурсhttps://racurs.ua/
Война на Донбассе продолжается, фото: «24 канал»
У боевиков серьезные потери в районе Горловки — СМИhttps://racurs.ua/n150708-u-boevikov-sereznye-poteri-v-rayone-gorlovki-smi.htmlРакурс
Российско-террористические войска в сутки понесли ощутимые потери, в основном в районе расположенного неподалеку Горловки поселка Зайцево.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Анатолий Цаплиенко.
По его информации, у боевиков за сутки погибли десять человек, еще трое ранены. Цаплиенко отмечает, что террористы понесли потери настолько глубоко в тылу, что опасаются, что против них работает группа неизвестных партизан.
Хотелось бы верить, что сопротивление местных реально существует, — отмечает журналист.
В подтверждение своих слов Цаплиенко опубликовал сообщение одного из аккаунтов сепаратистов в Твиттере.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак считает, что обострение ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил, которое наблюдается в последние дни, может быть связанным с недавним решением СНБО о введении санкций.
.