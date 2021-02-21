На Донбассе снова обостряется ситуация, фото: «Украинский милитарный портал»

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Ракурс

Руслан Хомчак, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает, что причиной обострения ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе может быть недавнее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно санкций.

Об этом говорится в заявлении Хомчака, опубликованном пресс-службой Минобороны.

Хомчак отметил, что боевики осуществляют обстрелы, как правило, накануне заседаний Трехсторонней контактной группы, после заседаний СНБО относительно принятия санкций за содействие терроризма и т. п.

Целями обстрелов боевиков становятся и мирные населенные пункты, даже контролируемые ими. Хомчак считает, что такие действия террористов, в частности, направлены на дискредитацию сил ООС, создание иллюзии осуществления ВСУ обстрелов населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения.

За прошедшие сутки, 20 февраля, в зоне ООС были зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В частности, вблизи населенного пункта Новгородское в результате совершенного боевиками минометного обстрела были повреждены три дома местных жителей, а также линия электропередач и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди защитников Украины нет.

С начала текущих суток, 21 февраля, нарушений режима «тишины» в зоне ООС не зафиксировано.

Напомним, в середине февраля ОБСЕ зафиксировало учения оккупантов с боевой стрельбой в зоне безопасности на Донбассе.