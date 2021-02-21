Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ямал-Регион»

Коронавирус в Украине — за сутки госпитализировали почти 2,5 тыс. больных (ИНФОГРАФИКА)

21 фев 2021, 10:20
999

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 21 февраля, зафиксированы еще 4 тыс. 489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 323 ребенка и 133 медработника.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Больше всего случаев коронавируса в сутки зафиксировали в таких регионах:

  • Ивано-Франковской области — 618;
  • Винницкой области — 482;
  • Житомирской области — 365;
  • Черновицкой области — 320;
  • Закарпатской области — 281.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 445 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине болеют более 133,2 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию ситуации с коронавирусом.

Умерли за сутки 58 больных, выздоровели — 1 тыс. 557 пациентов.

За сутки проведены 37 тыс. 399 тестирований на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 1 млн 304 тыс. 456 человек;
  • выздоровели 1 млн 146 тыс. 73 пациента;
  • умерли 25 тыс. 103 человека.

Коронавірус в Украине, инфографика: Максим Степанов

Коронавірус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавірус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавірус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, в Минздраве недавно назвали причины вспышки заболеваемости COVID-19, которая наблюдается в западных областях Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров