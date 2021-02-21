В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ямал-Регион»

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 21 февраля, зафиксированы еще 4 тыс. 489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 323 ребенка и 133 медработника.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Больше всего случаев коронавируса в сутки зафиксировали в таких регионах:

Ивано-Франковской области — 618;

Винницкой области — 482;

Житомирской области — 365;

Черновицкой области — 320;

Закарпатской области — 281.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 445 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине болеют более 133,2 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию ситуации с коронавирусом.

Умерли за сутки 58 больных, выздоровели — 1 тыс. 557 пациентов.

За сутки проведены 37 тыс. 399 тестирований на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 1 млн 304 тыс. 456 человек;

выздоровели 1 млн 146 тыс. 73 пациента;

умерли 25 тыс. 103 человека.

Напомним, в Минздраве недавно назвали причины вспышки заболеваемости COVID-19, которая наблюдается в западных областях Украины.