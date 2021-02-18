В мире появляются новые мутации коронавируса, фото:

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Эпидемия коронавируса длится уже год, за это время зафиксированы ряд мутаций этого заболевания.

Однако мутации вируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, в Украине до сих пор не изучают. Поэтому точно не известно, какие именно из них сейчас циркулируют в нашем государстве и отличаются ли они в разных регионах. Об этом сообщает пресс-служба Института молекулярной биологии и генетики.

В учреждении отмечают, что база данных Национального центра биотехнологической информации (США), в которой аккумулированы данные со всего мира, — включает геномы уже более 38 тыс. мутаций коронавируса, однако ни одного украинского образца среди них нет.

Данные о циркулирующих штаммах коронавируса важны, в частности, для вакцинации, отмечают в институте. Уже известно, что определенные штаммы коронавируса менее уязвимыми к имеющимся вакцинам.

Знание о свойствах новых штаммов поможет модифицировать вакцины, — отмечают в учреждении.

В институте отмечают, что имеют необходимое оборудование, чтобы исследовать мутации коронавируса, и предлагали соответствующие услуги еще летом 2020 года, однако не получили от правительства финансирования.

Проблема заключается не столько в сложности технологии, как в организации процесса, — подчеркивает директор Института молекулярной биологии и генетики, академик Михаил Тукало. — Ведь в деле изучения мутаций нужны разнопрофильные специалисты, рассредоточенные по разным инстанциям, министерствам и академиям.

Напомним, в Финляндии недавно обнаружили штамм коронавируса, который сложно диагностировать с помощью традиционного ПЦР-тестирования на COVID-19.