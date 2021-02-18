У світі з’являються нові мутації коронавірусу, фото:

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Епідемія коронавірусу триває вже рік, за цей час зафіксовано низку мутацій цього захворювання.

Однак мутації вірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, в Україні досі не вивчають. Тож точно не відомо, які саме з них зараз циркулюють в нашій державі і чи відрізняються вони в різних регіонах. Про це повідомляє прес-служба Інституту молекулярної біології і генетики.

В установі зазначають, що база даних Національного центру біотехнологічної інформації (США), в якій акумульовано дані з усього світу, — містить геноми вже понад 38 тис. мутацій коронавірусу, проте жодного українського зразка серед них немає.

Дані про циркулюючі штами коронавірусу є важливими, зокрема, для вакцинації, наголошують у інституті. Вже відомо, що певні штами коронавірусу є менш вразливими до наявних вакцин.

Знання про властивості нових штамів допоможе модифікувати вакцини, — наголошують в установі.

В інституті зазначають, що мають необхідне обладнання, щоб досліджувати мутації коронавірусу, і пропонували відповідні послуги ще влітку 2020 року, проте не отримали від уряду фінансування.

«Проблема полягає не так у складності технології, як в організації процесу, — наголошує директор Інститут молекулярної біології і генетики, академік Михайло Тукало. — Адже у справі вивчення мутацій потрібні різнопрофільні спеціалісти, які розосереджені по різних інстанціях, міністерствах та академіях.

Нагадаємо, у Фінляндії нещодавно виявили штам коронавірусу, який складно діагностувати за допомогою традиційного ПЛР-тестування на COVID-19.