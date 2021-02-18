Чи “прикриє” РНБО інші телеканали, розповіли у Зеленського

https://racurs.ua/ua/n150607-chy-prykryie-rnbo-inshi-telekanaly-rozpovily-u-zelenskogo.html

Ракурс

Чи заблокує Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) інші українські телеканали, розповів радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк. Раніше в РНБО анонсували чергове засідання на п’ятницю, 18 лютого, де мають бути ухвалені нові «жорсткі» рішення.

Я зовсім не бачу зв’язку між закритими каналами Медведчука і тими ж каналами «Прямий», 5-й, «Наш» і так далі. Так, ідеологічно ці канали виглядають дуже дивно, особливо канали з пулу Порошенка. Мені здається, що це вже не інформаційне мовлення, а швидше дошка бруду, в якомусь спальному районі, на якій кожен пише якісь матюки. На жаль, є аудиторія, яка це дивиться, завжди є ті, хто читає, що написано на паркані, — зазначив Подоляк в інтерв’ю «РБК-Україна», оприлюдненому 18 лютого.

Водночас радник Єрмака додав, що з точки зору впливу на те, куди держава має рухатися і розвиватися, телеканали «взагалі жодного впливу не мають», за виключенням каналів Медведчука.

Канали Медведчука — це історія фінансування з боку країни-агресора і незаконних військових утворень на непідконтрольній Україні території. Тобто це пряма загроза національній безпеці. Канали пулу Порошенка — це швидше питання суто естетичне, наскільки можна перебувати в ямі ненависті, — резюмував Подоляк.

Окрім цього, радник глави офісу Зеленського назвав канали Порошенка «ідеологічно дивними, а політично марними».