«Прикроет» ли СНБО другие телеканалы, рассказали у Зеленского

https://racurs.ua/n150607-prikroet-li-snbo-drugie-telekanaly-rasskazali-u-zelenskogo.html

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Заблокирует ли Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) другие украинские телеканалы, рассказал советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк. Ранее в СНБО анонсировали очередное заседание на пятницу, 18 февраля, где должны быть приняты новые «жесткие» решения.

Я совсем не вижу связи между закрытыми каналами Медведчука и теми же каналами «Прямой», «5 канал», «Наш» и так далее. Так, идеологически эти каналы выглядят очень странно, особенно каналы из пула Порошенко. Мне кажется, что это уже не информационное вещание, а скорее доска грязи, в каком-то спальном районе, на которой каждый пишет какие матерные слова. К сожалению, есть аудитория, которая это смотрит, всегда есть те, кто читает то, что написано на заборе, — отметил Подоляк в интервью «РБК-Украина», обнародованном 18 февраля.

В то же время советник Ермака добавил, что с точки зрения влияния на то, куда государство должно двигаться и развиваться эти телеканалы «вообще никакого влияния не оказывают», за исключением каналов Медведчука.

Каналы Медведчука — это история финансирования со стороны государства-агрессора и незаконных военных образований на неподконтрольной Украины территории. То есть это прямая угроза национальной безопасности. Каналы пула Порошенко — это скорее вопрос чисто эстетический, насколько можно находиться в яме ненависти, — резюмировал Подоляк.

Кроме этого, советник главы офиса Зеленского назвал каналы Порошенко «идеологически странными, а политически бесполезными».