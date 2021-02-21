Трамп рассказал, вернется ли в Твиттер

Дональд Трамп, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n150701-donald-tramp-foto-tramp-rasskazal-vernetsya-li-v-tvitter.html

Ракурс

Дональд Трамп, 45-й президент США, не планирует восстанавливать свою страницу в социальной сети Твиттер, которую удалили после событий штурма Капитолия его сторонниками в январе 2021 года.

Об этом экс-президент США заявил в интервью Newsmax.

По словам Трампа, Твиттер «стал очень скучным и миллионы людей покидают платформу».

Они идут, поскольку Твиттер уже не тот. Мы не хотим возвращаться на Твиттер, — подчеркнул бывший президент США.

Трамп отметил, что рассматривает возможность создания своей страницы в другой социальной сети. Так, он заявил, что его «очень сильно» хотели бы видеть в Parler — социальной сети, которая позиционирует себя как альтернатива Твиттеру.

Также он не исключает создания собственного сайта.

Существует также возможность создания собственного сайта, поскольку наша аудитория больше, чем у коли-либо, — подчеркнул Трамп.



Напомним, недавно Сенат США не поддержал вторую попытку импичмента Трампа.