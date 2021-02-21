Трамп розповів, чи повернеться у Твіттер

Дональд Трамп, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n150701-tramp-rozpoviv-chy-povernetsya-u-tvitter.html

Ракурс

Дональд Трамп, 45-й президент США, не планує відновлювати свою сторінку у соціальній мережі Твіттер, яку видалили після подій штурму Капітолію його прихильниками у січні 2021 року.

Про це екс-президент США заявив в інтерв’ю Newsmax.

За словами Трампа, Твіттер «став дуже нудним і мільйони людей покидають платформу».

Вони йдуть, оскільки Твіттер вже не той. Ми не хочемо повертатися на Твіттер, — наголосив колишній президент США.

Трамп зазначив, що розглядає можливість створення своєї сторінки в іншій соціальній мережі. Так, він заявив, що його «дуже сильно» хотіли б бачити в Parler — соціальній мережі, яка позиціонує себе як альтернатива Твіттеру.

Також він не виключає створення власного сайту.

Існує також можливість створення власного сайту, оскільки наша аудиторія більша, ніж у будь-кого, — наголосив Трамп.



Нагадаємо, нещодавно Сенат США не підтримав другу спробу імпічменту Трампа.