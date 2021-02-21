Вибух гранати стався на Львівщині, фото: «Володимирець.City»

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Вибух гранати забрав життя щонайменше двох людей у місті Дрогобичі на Львівщині.

Трагедія сталася ввечері 20 лютого. Відео трагічного інциденту опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На відео можна побачити, як троє осіб спілкуються біля під’їзду одного з будинків, коли лунає вибух.

Чоловік з жінкою прийшли на зустріч до своїх знайомих. Як кажуть сусіди — чоловіки товаришували. Недавно разом повернулись із заробітків в Польщі. Під час спілкування чоловік дістав гранату, яка вибухнула у нього в руках, — зазначив Геращенко.

В результаті вибуху чоловіки загинули на місці, жінку у вкрай важкому стані з множинними осколковими пораненнями госпіталізували.

Повідомлення про вибух біля одного з під’їздів на вулиці Стрийський у Дрогобичі надійшло до поліції о 19.05 20 лютого, повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Зазначається, що загиблим було 37 та 40 років. Обставини інциденту встановлюються, відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Геращенко зазначив, що за минулий рік поліція вилучила в громадян 4,4 тис. ручних гранат та 259 гранатометів, в більшості випадків — це зброя із зони бойових дій на Донбасі. За його словами, вартість гранати на «чорному ринку» зброї становить від 500 то 1500 грн.

Якщо вам стало відомо, що хтось з ваших знайомих хизується, що в нього є бойова граната, вибухівка, або інша незаконна зброя, будь ласка, негайно повідомте про це органи Національної поліції за телефоном 102″, — наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, у квітні 2020 року в результаті вибуху гранати на території однієї з лікарень у Львові загинула людина.