Порошенко підтримав санкції проти Медведчука та пообіцяв позиватися через фейки

Петро Порошенко, фото: Михайло Палінчак

https://racurs.ua/ua/n150699-poroshenko-prokomentuvav-sankciyi-proty-medvedchuka.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, підтримав санкції, запроваджені за рішенням Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та відповідним указом чинного президента Володимира Зеленського проти одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медвечука.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Порошенка у Фейсбуці 20 лютого, наступного дня після відповідного засідання РНБО.

Порошенко зазначив, що підтримує їх запровадження «як політичне рішення, яке відповідає національним інтересам» і заявив, що очікує від СБУ та Офісу генпрокурора негайного спрямування до суду подання щодо арешту народних обранців, які потрапили під санкції.

Також Порошенко закликав парламент розглянути як першочергові законопроекти про кримінальну відповідальність за колабораціонізм та недопущення поширення в Україні тез російської пропаганди.

Це дозволить зупиняти антиукраїнську діяльність не лише окремих політиків, але й політичних партій на кшталт ОПЗЖ, — наголосив екс-президент.

Крім того, Порошенко закликає Нацраду позбавити ліцензії телеканал «Наш». За його словами, цей телеканал став «головним рупором російської пропаганди» після блокування телеканалів з орбіти Медведчука.

Водночас Порошенко заявив, що стосовно нього здійснюється брудна кампанія, пов’язана із запровадженням санкцій проти Медведчука.

Висловлюю, однак, жаль з приводу того, що рішення щодо Медведчука Офіс президента супроводжує брудною кампанію проти мене особисто, поширюючи фейки, які не мають нічого спільного з реальністю, — зазначив Порошенко.

Він наголосив, що готується протистояти цьому у суді.

Доручаю адвокатам підготувати правову основу для позовів проти тих, хто поширює брехню та дезінформацію щодо мого ставлення особисто до Медведчука та ОПЗЖ, — додав Порошенко.

Також Порошенко зазначив, що в часи його президентства проти Медведчука було розпочате кримінальне провадження за статтею «державна зрада».

Раджу не забувати, що нове керівництво Генеральної прокуратури спустило на гальмах кримінальну справу проти Медведчука за статтею «державна зрада», яку на початку 2019 року тодішня ГПУ порушила за заявою Ради національної безпеки та оборони, — наголосив Порошенко.

Рішення про запровадження санкції проти кількох осіб, серед яких і Медведчук, РНБО ухвалила під час свого засідання 19 лютого. Відповідний указ Зеленського прес-служба Офісу президента опублікувала 20 лютого.