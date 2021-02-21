Порошенко поддержал санкции против Медведчука и пообещал судиться из-за фейков

Петр Порошенко, фото: Михаил Палинчак

https://racurs.ua/n150699-poroshenko-podderjal-sankcii-protiv-medvedchuka-i-poobeschal-suditsya-iz-za-feykov.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, поддержал санкции, введенные решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и соответствующим указом действующего президента Владимира Зеленского против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медвечука.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Порошенко в Фейсбуке 20 февраля, на следующий день после соответствующего заседания СНБО.

Порошенко отметил, что поддерживает их введение «как политическое решение, которое отвечает национальным интересам» и заявил, что ожидает от СБУ и Офиса генпрокурора немедленного направления в суд представления об аресте попавших под санкции народных избранников.

Также Порошенко призвал парламент рассмотреть как первоочередные законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм и недопущении распространения в Украине тезисов российской пропаганды.

Это позволит останавливать антиукраинскую деятельности не только отдельных политиков, но и политических партий вроде ОПЗЖ, — подчеркнул экс-президент.

Кроме того, Порошенко призывает Нацсовет лишить лицензии телеканал «Наш». По его словам, этот телеканал стал «главным рупором российской пропаганды» после блокировки телеканалов с орбиты Медведчука.

В то же время Порошенко заявил, что в отношении него осуществляется грязная кампания, связанная с введением санкций против Медведчука.

Выражаю, однако, сожаление по поводу того, что решение по Медведчуку Офис президента сопровождает грязной кампании против меня лично, распространяя фейки, которые не имеют ничего общего с реальностью, — отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что готовится противостоять этому в суде.

Поручаю адвокатам подготовить правовую основу для исков против тех, кто распространяет ложь и дезинформацию относительно моего отношения лично к Медведчука и ОПЗЖ, — добавил Порошенко.

Также Порошенко отметил, что во времена его президентства против Медведчука было начато уголовное производство по статье «государственная измена».

Советую не забывать, что новое руководство Генеральной прокуратуры спустило на тормозах уголовное дело против Медведчука по статье «государственная измена», которое в начале 2019 года тогдашняя ГПУ возбудила по заявлению Совета национальной безопасности и обороны, — подчеркнул Порошенко.

Решение о введении санкции против нескольких человек, среди которых и Медведчук, СНБО принял во время своего заседания 19 февраля. Соответствующий указ Зеленского пресс-служба Офиса президента опубликовала 20 февраля.