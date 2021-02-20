Указ о санкциях против Медведчука подписал Зеленский — как отреагировали в СШАhttps://racurs.ua/n150695-ukaz-o-sankciyah-protiv-medvedchuka-podpisal-zelenskiy-kak-otreagirovali-v-ssha.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Своим указом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года «О принятии мер по защите имущественных интересов государства», сообщается на сайте президента.
Указ вступил в силу со дня его опубликования. Санкции введены против 19 юридических лиц и восьми физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также несколько граждан России.
В санкционный список попали:
- Константин Вацковский — гражданин России;
- Валерий Донченко — гражданин России;
- Наталья Лавренюк — гражданка Украины;
- Сергей Лисогор — гражданин России;
- Оксана Марченко — гражданка Украины;
- Александр Маслюк — гражданин России;
- Виктор Медведчук — гражданин Украины;
- Михаил Попов — гражданин России.
Конкретно санкции против Медведчука предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами.
Также запрещен транзит ресурсов по территории Украины, вывод капиталов за границу. Кроме того, он не сможет принимать участие в приватизации, инвестировать за рубеж, а также размещать валютные ценности на счетах за границей.
США поддерживают усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности с помощью введения санкций, в частности, против народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, информирует посольство США в Twitter.
Медведчук находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины, — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука это «тревожная информация», которая может привести к военному решению на Донбассе.