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Ракурс
Указ о санкциях против Медведчука подписал Зеленский. Фото: Украинская правда

Указ о санкциях против Медведчука подписал Зеленский — как отреагировали в США

20 фев 2021, 19:47
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Своим указом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года «О принятии мер по защите имущественных интересов государства», сообщается на сайте президента.

Указ вступил в силу со дня его опубликования. Санкции введены против 19 юридических лиц и восьми физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также несколько граждан России.

В санкционный список попали:

  • Константин Вацковский — гражданин России;
  • Валерий Донченко — гражданин России;
  • Наталья Лавренюк — гражданка Украины;
  • Сергей Лисогор — гражданин России;
  • Оксана Марченко — гражданка Украины;
  • Александр Маслюк — гражданин России;
  • Виктор Медведчук — гражданин Украины;
  • Михаил Попов — гражданин России.

Конкретно санкции против Медведчука предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами.

Также запрещен транзит ресурсов по территории Украины, вывод капиталов за границу. Кроме того, он не сможет принимать участие в приватизации, инвестировать за рубеж, а также размещать валютные ценности на счетах за границей.

США поддерживают усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности с помощью введения санкций, в частности, против народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, информирует посольство США в Twitter.


Медведчук находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины, — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука это «тревожная информация», которая может привести к военному решению на Донбассе.

Источник: Ракурс


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