Жена Медведчука после санкций заявила, что идет в политику

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Ракурс

Оксана Марченко, жена нардепа Виктора Медведчука, против которой 19 февраля ввели санкции, заявила, что вступает в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась идти в политику, но вы не оставили мне выбора, — сообщает она в своем обращении на Youtube.

По словам Марченко, в 2003 году действующий президент Владимир Зеленский вместе со своей командой посетил ее дом и просил помощи в трудоустройстве.

Марченко говорит, что она была «гостеприимной» и помогла тогда Зеленскому с работой.

Себя и своего мужа Виктора Медведчука она называет «законопослушными гражданами» и «будущим Украины».

С сегодняшнего дня я вступаю в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония, — рассказала жена Медведчука.



Напомним, ОПЗЖ отреагировала на принятое сегодня, 19 февраля, решение СНБО о введении экономических санкций против членов парламентской фракции этой политсилы Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также их жен.

В ОПЗЖ такие действия властей считают «спланированными репрессиями», «внесудебной расправой» над оппозиционерами и шагом к «уничтожение украинской демократии».