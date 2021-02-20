Дружина Медведчука після санкцій заявила, що йде в політику

https://racurs.ua/ua/n150689-drujyna-medvedchuka-pislya-sankciy-zayavyla-scho-yde-v-polityku-video.html

Ракурс

Оксана Марченко, дружина нардепа Віктора Медведчука, проти якої 19 лютого ввели санкції, заявила, що вступає у партію «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ).

Тепер замість одного Медведчука ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула йти в політику, але ви не залишили мені вибору, — повідомляє вона у своєму зверненні на Youtube.

За її словами, у 2003 році чинний президент Володимир Зеленський разом зі своєю командою завітав до неї додому і просив про допомоги у працевлаштуванні.

Марченко каже, що вона була «гостинною» і допомогла тоді Зеленському з роботою.

Себе і свого чоловіка Віктора Медведчука вона називає «законослухняними громадянами» та «майбутнім України».

Відсьогодні я вступаю в партію «Опозиційна платформа — За життя», де своїм головним завданням бачу захист українського народу від зеленого свавілля і беззаконня, — розповіла дружина Медведчука.



Нагадаємо, ОПЗЖ відреагувала на ухвалене рішення РНБО про запровадження економічних санкцій проти членів парламентської фракції цієї політсили Віктора Медведчука та Тараса Козака, а також їхніх дружин.

В ОПЗЖ такі дії влади вважають «спланованими репресіями», «позасудовою розправою» над опозиціонерами та кроком до «знищення української демократії».