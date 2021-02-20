Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дружина Медведчука після санкцій заявила, що йде в політику

Дружина Медведчука після санкцій заявила, що йде в політику (ВІДЕО)

20 лют 2021, 15:58
999

Оксана Марченко, дружина нардепа Віктора Медведчука, проти якої 19 лютого ввели санкції, заявила, що вступає у партію «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ).

Тепер замість одного Медведчука ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула йти в політику, але ви не залишили мені вибору, — повідомляє вона у своєму зверненні на Youtube.

За її словами, у 2003 році чинний президент Володимир Зеленський разом зі своєю командою завітав до неї додому і просив про допомоги у працевлаштуванні.

Марченко каже, що вона була «гостинною» і допомогла тоді Зеленському з роботою.

Себе і свого чоловіка Віктора Медведчука вона називає «законослухняними громадянами» та «майбутнім України».

Відсьогодні я вступаю в партію «Опозиційна платформа — За життя», де своїм головним завданням бачу захист українського народу від зеленого свавілля і беззаконня, — розповіла дружина Медведчука.


Нагадаємо, ОПЗЖ відреагувала на ухвалене рішення РНБО про запровадження економічних санкцій проти членів парламентської фракції цієї політсили Віктора Медведчука та Тараса Козака, а також їхніх дружин.

В ОПЗЖ такі дії влади вважають «спланованими репресіями», «позасудовою розправою» над опозиціонерами та кроком до «знищення української демократії».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів