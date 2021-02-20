Українки здобули бронзу на чемпіонаті світу з біатлону

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Жіноча збірна України з біатлону здобула бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу, який проходить у Поклюці (Словенія).

Збірну представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар’я Блашко та Олена Підгрушна. Це перша медаль для України на цьому чемпіонаті світу, повідомляє Sport.ua.

Практично протягом всієї гонки українки були серед лідерів, поєднуючи хорошу швидкість на лижні з оптимальною точністю стрільби (сім запасних патронів).

На останню стрільбу Олена Підгрушна прийшла разом з норвежкою Марте Ройселанд і боролася за золото, проте два промахи не дозволили нав’язати боротьбу чинним чемпіонкам світу за золото.

На останнє коло Підгрушна пішла третьою, у двох секундах позаду німкені Франціски Пройсс. Капітан жіночої збірної України швидко наздогнала суперницю і спробувала відірватися від неї на підйомі, однак на цьому боротьба за срібло не закінчилася.

У фінішному спурті прудка Пройсс зуміла обійти Підгрушну та захистила звання віце-чемпіонки світу. Українки ж третій рік поспіль завоювали бронзу.

Варто відзначити, що п'єдестал пошани абсолютно не змінився в порівнянні з минулим роком. А в складі збірної України сталася всього одна зміна: на третьому етапі Віту Семеренко замінила Дар’я Блашко.

Результати гонки: