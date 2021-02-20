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Ракурс
Украинки завоевали бронзу на чемпионате мира по биатлону

Украинки завоевали бронзу на чемпионате мира по биатлону (ФОТО, ВИДЕО)

20 фев 2021, 15:18
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Женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения).

Сборную представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Пидгрушная. Это первая медаль Украины на этом чемпионате мира, сообщает Sport.ua.

Практически на протяжении всей гонки украинки были в числе лидеров, совмещая хорошую скорость на лыжне с оптимальной точностью стрельбы (семь запасных патронов).

На последнюю стрельбу Елена Пидгрушная пришла вместе с норвежкой Марте Ройселанд и боролась за золото, однако два промаха не позволили навязать борьбу действующим чемпионкам мира за золото.

На последний круг Пидгрушная ушла третьей, в двух секундах позади немки Франциски Пройсс. Капитан женской сборной Украины быстро догнала соперницу и попыталась оторваться от нее на подъеме, однако на этом борьба за серебро не закончилась.

В финишном спурте прыткая Пройсс сумела обойти Пидгрушную и защитила звание вице-чемпионки мира. Украинки же третий год подряд завоевали бронзу.

Стоит отметить, что пьедестал почета абсолютно не изменился по сравнению с прошлым годом. А в составе сборной Украины произошло всего одно изменение: на третьем этапе Виту Семеренко заменила Дарья Блашко.


Результаты гонки:

  1. Норвегия (0+11) 1:10:39,0;
  2. Германия (0+5) +8,8;
  3. Украина (0+7) +9,2;
  4. Беларусь (0+8) +28,8;
  5. Швеция (0+9) +47,9
  6. Польша (0+6) +52,1

Напомним, сборная Украины стала бронзовым призером в смешанной эстафете, которая 31 января состоялась на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй.

Источник: Ракурс


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