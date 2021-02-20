В США клонировали животное, ранее считавшееся вымершим

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Ракурс

Черноногого хорька, который до недавнего времени считался вымершим, успешно клонировали в США. Американские ученые показали результат своей работы — из замороженных клеток редкого животного, которое жило свыше 30 лет назад, они создали самку хорька по имени Элизабет Энн.

Об этом сообщила Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (FWS) на странице в Твиттер.

Клонированное животное родилось 10 декабря 2020 года. Ученые надеются, что вскоре самка сможет дать первое потомство.

В 1979 году вид черноногих хорьков был объявлен исчезнувшим, однако спустя два года фермер из Вайоминга обнаружил их небольшую популяцию. Эти животные стали основой для программы их разведения.

Сейчас черноногие хорьки находятся под угрозой уничтожения. Все хорьки этого вида — родственники семи особей, поэтому их потомство часто имеет генетические заболевания.