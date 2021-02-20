Когда вернутся морозы, рассказали в «Укргидрометцентре»

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Когда вернутся морозы на территорию Украины и сколько продлится нынешнее потепление, рассказал директор «Укргидрометцентра» Николай Кульбида. По его словам, несмотря на значительное повышение температуры на выходные 20−21 февраля, морозы снова ударят уже через несколько дней.

Мы ожидаем в течение ближайших трех, даже четырех дней повышения температуры, причем очень существенного, а затем небольшого снижения, которое и в дальнейшем продлится таким образом, что ночные температуры составят 5−10 градусов мороза, а дневные -0−5 градусов ниже нуля. На юге и западе Украины они будут достигать положительных значений, — цитирует метеоролога «Радио Свобода».

Кульбида отметил, что зима продолжается, ничего особенно не изменилось, но температурный режим действительно будет значительно выше, чем в предыдущие морозные дни февраля. По его оценке, в течение ближайших двух недель температура незначительно будет колебаться, однако погода останется зимней.

В «Укргидрометцентре» напомнили, что метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура воздуха превышает 0 градусов по Цельсию. В последние годы наблюдается ранний приход весны в Украину.

Если в среднем еще 30 лет назад температура воздуха через 0 градусов даже на севере Украины переходила в середине марта, то сейчас она может перейти ранее. То есть мы должны говорить о ранней весне даже на севере Украины, — рассказал Кульбида.

Он подтвердил, что резкий перепад температуры является одним из проявлений изменений климата. По его словам, контрастность температурного режима и интенсивность выпадения осадков становится все более выраженной.

На фоне общего правила, которое мы называем глобальное потепление или потепление на региональном уровне в Украине — из этого правила всегда бывают исключения, которые только его подтверждают, — резюмировал Кульбида.

Напомним, погода сегодня в Украине прогнозируется с температурой около -1−3 градусов мороза днем.