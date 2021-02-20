У США клонували тварину, яка вважалася вимерлою

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Ракурс

Чорноногого тхора, який донедавна вважався вимерлим, успішно клонували у США. Американські науковці показали результат своєї роботи — із заморожених клітин рідкісної тварини, яка жила понад 30 років тому, вони створили самку тхора на ім’я Елізабет Енн.

Про це повідомила Служба охорони рибних ресурсів та диких тварин США (FWS) на сторінці у Твіттер.

Клонована тварина народилася 10 грудня 2020 року. Вчені сподіваються, що вже незабаром вона зможе спаруватися та дати перше потомство.

У 1979 році вид чорноногих тхорів було оголошено вимерлими, проте через два роки фермер із Вайомінгу виявив їхню невелику популяцію. Ці тварини стали основою для програми їхнього розведення.

Зараз чорноногі тхори перебувають під загрозою знищення. Всі тхори цього виду походять від семи особин, тому їхнє потомство часто має генетичні захворювання.