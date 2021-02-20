“Це ніби день народження” — реакція українців на санкції проти Медведчука

https://racurs.ua/ua/n150676-ce-niby-den-narodjennya-reakciya-ukrayinciv-na-sankciyi-proty-medvedchuka-foto.html

Ракурс

Санкції проти кума Путіна проросійського нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко запровадила 19 лютого Рада національної безпеки та оборони. Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Обмеження стосуються всього майна, яке є в підпорядкуванні у Медведчука. Взагалі, на засіданні у п’ятницю РНБО вирішила застосувати санкції щодо 19 юридичних та восьми фізичних осіб. «Ракурс» зібрав реакцію соцмереж на останні санкційні рішення команди Володимира Зеленського.

Це просто свято якесь, — пишуть користувачі у Фейсбук. Вйо до репресій, — жартома коментують українці останні рішення РНБО.

Медведчук — творець темників 2000-их, які фактично призвели до журналістських та масових протестів напередодні Помаранчевої революції. Своїх звичок він не залишав і останнім часом. Але темники, фейки, дезінформацію писав йому Кремль. А він транслював їх усіма можливими способами в Україні, — зазначив міністр культури Олександр Ткаченко. Це ніби другий день народження, — потішаються користавачі соцмереж. Чудова новина для п’ятниці, — вказують українці.

Водночас прихильники Медведчука подібні дії влади розцінюють як «наступ на демократію», а Зеленського звинувачують у популістичних кроках заради підняття власного політичного рейтингу. Прихильники п’ятого президента України Петра Порошенка в свою чергу побачили «руку Байдена» або «копняк з Вашингтона», який спонукав Зеленського піти війною на кума Путіна.