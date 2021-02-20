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Коронавірус інфікував 6,2 тис. осіб, у західних областях найбільший приріст хворих

Коронавірус інфікував 6,2 тис. осіб, у західних областях найбільший приріст хворих

20 лют 2021, 08:35
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Коронавірус в Україні станом на 20 лютого виявили ще у 6 тис. 295 осіб. Івано-Франківська область стала лідером антирейтингу за добовим приростом хворих на коронавірусну інфекцію. З початку пандемії в країні зафіксовано вже 1 млн 299 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

6 тис. 295 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники, — йдеться у повідомленні міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 2 тис. 225 осіб;

  • летальних випадків — 73;

  • одужало — 4 тис. 539 осіб;

  • здійснено тестувань — 67 тис. 17.

Коронавірус в Україні / РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

  • Івано-Франківській (738),

  • Вінницькій (554),

  • Чернівецькій (522),

  • Львівській (420) областях

  • Києві (415).


Нагадаємо, на Прикарпатті запровадили карантинні обмеження «червоного рівня» епідемічної небезпеки.

Джерело: Ракурс


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