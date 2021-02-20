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Коронавирус инфицировал 6,2 тыс. человек, западные области в лидерах по приросту больных

Коронавирус инфицировал 6,2 тыс. человек, западные области в лидерах по приросту больных

20 фев 2021, 08:35
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Коронавирус в Украине по состоянию на 20 февраля обнаружили еще у 6 тыс. 295 человек. Ивано-Франковская область стала лидером антирейтинга по суточному приросту заболевших коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране зафиксировано уже 1 млн 299 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19.

6 тыс. 295 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 февраля 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника, — говорится в сообщении министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 2 тыс. 225 человек;

  • летальных исходов — 73;

  • выздоровели — 4 тыс. 539 человек;

  • осуществлено тестирований — 67 тыс. 17.

Коронавірус в Україні / РНБО

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Ивано-Франковской (738),

  • Винницкой (554),

  • Черновицкой (522),

  • Львовской (420) областях,

  • Киеве (415).


Напомним, на Прикарпатье ввели карантин «красного уровня» эпидемической опасности из-за вспышки COVID-19.

Источник: Ракурс


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