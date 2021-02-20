«Лучи достоинства» зажигают в Киеве в честь героев Небесной Сотни

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В День героев Небесной Сотни в центре Киева в 19.00 зажигают «лучи достоинства».

В 2021 году акция особенна тем, что ее дополнит мультимедийная составляющая — все, кто придет на аллею Героев Небесной Сотни почтить погибших майдановцев, услышат музыку Романа Коляды, написанную специально для проекта «Характеры достоинства».

«Лучи достоинства» — инсталляция в центре Киева в честь героев Небесной Сотни. Лучи света символизируют души погибших — свет, преодолевающий тьму, самопожертвование ценой жизни во имя жизни.

Впервые проект представили к первой годовщине расстрелов на Майдане. Тогда лазерные лучи светили с улиц Институтской, Михаила Грушевского, с площади Независимости — с тех мест, где погибли герои Небесной Сотни.

Напомним, героев Небесной сотни 20 февраля в Киеве почтила президентская чета Зеленских. Глава государства отметил необходимость помнить имена погибших во время Революции достоинства и установить виновных в их гибели.