«Промені гідності» запалюють в Києві на честь героїв Небесної Сотні

https://racurs.ua/ua/n150694-promeni-gidnosti-zapaluut-v-kyievi-na-chest-geroyiv-nebesnoyi-sotni-translyaciya.html

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У День героїв Небесної Сотні, у центрі Києва о 19.00 запалюють «промені гідності».

У 2021 році акція особлива тим, що її доповнить мультимедійний складник — усі, хто прийде на алею Героїв Небесної Сотні вшанувати загиблих майданівців, почують музику Романа Коляди, написану спеціально для проекту «Характери гідності».

«Промені гідності» — інсталяція в центрі Києва на честь героїв Небесної Сотні. Промені світла символізують душі загиблих — світло, що долає темряву, самопожертва ціною життя в ім’я життя.

Уперше проект презентували до першої річниці розстрілів на Майдані. Тоді лазерні промені світили з вулиць Інститутської, Михайла Грушевського, з майдану Незалежності — з тих місць, де загинули герої Небесної Сотні.

Нагадаємо, героїв Небесної Сотні 20 лютого у Києві вшанувало президентське подружжя Зеленських. Глава держави наголосив на необхідності пам’ятати імена загиблих під час Революції гідності й встановити винних у їхній загибелі.