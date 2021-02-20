Вакцина від коронавірусу. Фото: Буг

https://racurs.ua/ua/n150693-vakcynu-vid-koronavirusu-v-ukrayini-pershymy-otrymaut-sim-regioniv-lyashko.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні має стартувати вже найближчим часом. У МОЗ назвали області, якими першими отримають вакцину від коронавірусу.

У нас є чіткий план, який дозволяє відразу після прибуття вакцини розвозити її на обласні склади одночасно у сім областей. Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ отримають вакцину в день розвезення, інші — на наступний день, — повідомив у Facebook головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ляшко додав, що завтра приїде з перевіркою до Чернігівської області, яка має однією з перших отримати вакцину від коронавірусу.

Завтра відвідаю Чернігівську область, щоб наочно переконатися в готовності складу, мобільної бригади та лікарні, співробітників якої вакцинуватимуть першими, — написав санлікар.

Нагадаємо, в Україні станом на 20 лютого зафіксували 6 тис. 295 нових випадків захворювання COVID-19, при цьому одужали понад 4 тис. осіб.