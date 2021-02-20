Вакцина от коронавируса. Фото: Буг

https://racurs.ua/n150693-vakcinu-ot-koronavirusa-v-ukraine-pervymi-poluchat-sem-regionov-lyashko.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине должна стартовать в ближайшее время. В МОЗ назвали области, которые первыми получат вакцину от коронавируса.

У нас есть четкий план, который позволяет сразу после прибытия вакцины развозить ее по областным складам одновременно в семь областей. Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев получат вакцину в день развозки, другие — на следующий день, — сообщил в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко добавил, что завтра приедет с проверкой в Черниговскую область, которая должна одной из первых получить вакцину от коронавируса.

Завтра посещу Черниговскую область, чтобы наглядно убедиться в готовности склада, мобильной бригады и больницы, сотрудников которой будут вакцинировать первыми, — написал санврач.

Напомним, в Украине по состоянию на 20 февраля зафиксировано 6 тыс. 295 новых случаев коронавируса, при этом выздоровели больше 4 тыс. человек.