COVID-вспышка на Прикарпатье – мобильный госпиталь развернули под открытым небом. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n150690-covid-vspyshka-na-prikarpate-mobilnyy-gospital-razvernuli-pod-otkrytym-nebom-foto-video.html

Ракурс

В Ивано-Франковской области из-за обострения эпидемиологической ситуации относительно коронавируса государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула мобильный госпиталь для больных COVID-19.

Госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койко-мест, укомплектованный необходимым медицинским оборудованием, сообщил министр МВД Арсен Аваков.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Прикарпатье ГСЧС разворачивает мобильный госпиталь для больных коронавирусом, — сказал он.

Аваков заявил, что силы МВД в регионе работают в усиленном режиме.

В ГСЧС сообщили, что работы по развертыванию госпиталя, настройка оборудования и систем жизнеобеспечения продолжаются.

На Прикарпатье ввели карантинные ограничения «красного уровня» эпидемической опасности.

В регионе переполнены больницы, предусмотренные для COVID-пациентов с коронавирусом. По состоянию на 20 февраля в области за последние сутки заболели 738 человек.

Напомним, особый режим въезда и выезда введен в Прикарпатье из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.