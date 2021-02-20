COVID-спалах на Прикарпатті – мобільний госпіталь розгорнули просто неба. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n150690-covid-spalah-na-prykarpatti-mobilnyy-gospital-rozgornuly-prosto-neba-foto-video.html

Ракурс

В Івано-Франківській області через загострення епідеміологічної ситуації щодо коронавірусу державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула мобільний шпиталь для хворих на COVID-19.

Госпіталь складається з декількох модулів та має 120 ліжко-місць, укомплектований необхідним медичним обладнанням, повідомив міністр МВС Арсен Аваков.

Через погіршення епідеміологічної ситуації на Прикарпатті ДСНС розгортає мобільний шпиталь для хворих на коронавірус, — сказав він.

Аваков заявив, що сили МВС у регіоні працюють у посиленому режимі.

У ДСНС зазначили, що роботи щодо розгортання госпіталя, налаштування обладнання та систем життєзабезпечення тривають.

На Прикарпатті запровадили карантинні обмеження «червоного рівня» епідемічної небезпеки.

У регіоні переповнені лікарні, передбачені для пацієнтів із коронавірусом. Станом на 20 лютого в області за останню добу захворіли 738 осіб.

Нагадаємо, особливий режим в’їзду та виїзду запроваджено на Прикарпатті через зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію.