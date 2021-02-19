Свята і туристи — у Західній Україні встановлюють причини спалаху COVID-19, фото — Суспільне

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Спалах коронавірусу у Західній Україні непокоїть медиків, владу і громадян. Спеціалісти встановлюють причину різкого зростання інфікувань у п’яти регіонах — Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій та Тернопільській областях.

В Івано-Франківській області половина COVID-лікарень заповнені на понад половину, декілька вже припинили приймати нових хворих. Пацієнтів розвозять по інших областях.

Медики вважають, що уряд запізнився з реакцією на спалах.

Уряд мав би «нагнути всіх» і запровадити локдаун не після Нового року, а ще в грудні, — розповів «BBC-Україна» очільник лікарні Івано-Франківська Тарас Масляк.

Начмед Коломийської центральної районної лікарні Ігор Клапко спалах коронавірусу пов’язує з різдвяними святами, а точніше — із відвідуванням родичів і приїзду у гори великої кількості туристів.

А ще відсутність дисципліни людей, наша ментальність. Ми не захищаємося, не носимо масок. Навіть у інших відділеннях нашої лікарні поводяться так, ніби ковід — це не ковід, — стверджує Масляк.

У його лікарні 18 лютого вже не було місць для нових ковід-хворих, виникла проблема з киснем, який привозять зі Львова.

Крім того, через снігопади хворих важко привозити із глибинки. У Надвірній лікарі доставили додаткові ліжка і перепрофілювали інші відділення.

В Івано-Франківській міській лікарні у поширенні коронавірусу також підозрюють туристів, оскільки чимало людей, які прибули з усіх регіонів країни, є переносниками вірусу і можуть не знати про це.

Медики просять також вимогливіше карати за порушення карантину підприємців, які поблажливо ставляться до відсутності масок у клієнтів в магазинах і допускають створення черг.

Тим часом у Закарпатській та Чернівецькій областях також спалах Covid-19. На Буковині, наприклад, значно зросла кількість інфікованих коронавірусом дітей. Заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Оксана Знак розповіла «Суспільному», що в її лікарні перебуває понад 60 дітей. Є хворі, яким менше одного року. За словами Знак, такого завантаження у лікарні не було від початку поширення інфекції.

«Ракурс» повідомляв, що з 22 лютого на Буковині і Прикарпатті запроваджують червону зону — там заборонять масові розважальні, релігійні заходи, не працюватимуть ресторани, але курсуватиме громадський транспорт.

Частину школярів відправляють на дистанційне навчання. Чи закриють готелі і чи працюватиме «Буковель», поки що невідомо. Влада також контролюватиме в’їзд до регіону.